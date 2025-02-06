Не знает, что делать: Курская операция разоблачила серьезную проблему Путина

Ситуация в Курской области становится все более неприятной для российского диктатора Путина. Есть вопрос, на который он не может дать ответа.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Путин надеялся максимально быстро взять под контроль Курскую область. Конечные сроки постоянно сдвигались. Прошло полгода – и ему до сих пор ничего не удалось.

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У Путина проблемы

Как отметил Тизенгаузен, ситуация в Курской области ударила и по главе Чечни Рамзану Кадырову. В его подразделениях говорили, что все быстро стабилизируется. Но в конце концов им не удалось достичь успехов.

Уже потом появилась информация, что Кадыров должен был быть одним из посредников, чтобы наладить отношения с новой сирийской властью. Там тоже провал. А дальше произошла история со сбитым азербайджанским самолетом.

Почему эти все истории связаны? Потому что для восстановления Алеппо Путин миллиарды найдет. А для Курской области – нет. Также в последнее время Кадыров сильно накосячил. Система начинает трещать изнутри. Если один из столпов режима начинает настолько жестко косячить и проваливать миссии, то это значит, что конфликт неизбежен. Это то, что порождает походы на Москву. Путин на самом деле слабеет,

– сказал Тизенгаузен.

Всякие фанатики Путина любят рассказывать о "могуществе" России. У нее действительно есть количественное преимущество. Но есть вопрос, на который Путин не имеет ответов. И один из них – почему за полгода Россия не смогла освободить Курскую область?

Напомним, в Генштабе ВСУ назвали потери России за время боевых действий в Курской области, которые уже продолжаются полгода.