Россия пожаловалась в ООН на "нарушение Украиной прав человека" в Курской области

Уже шестые сутки подряд в Курской области продолжаются бои. Так называемая уполномоченная по правам России пожаловалась на Украину в ООН.

Так, Татьяна Москалькова обвинила ВСУ в "варварском нападении на Курскую область". Она утверждает якобы о "тысячах пострадавших гражданских".

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Россия жалуется на прорыв в Курской области

Омбудсмен России похвасталась, что вместе с органами власти участвует в гуманитарной помощи для жителей Курска и обвинила во всем Украину.

Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры по недопущению грубого массового нарушения прав человека,

– написала Москалькова.

Уполномоченная России говорит, что хочет, чтобы ситуация в Курской области была отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушении прав человека, которая запланирована на сентябрь.

Интересно, что Россия до сих пор не публиковала никаких доказательств так называемого "варварского отношения".

Украина официально не подтверждала, что именно Вооруженные Силы действуют в Курской области.