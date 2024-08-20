Британский полковник в отставке сказал, есть ли у Путина резервы, которые можно бросить на Курщину

Кремлю критически не хватает военных в Курской области. Подразделения, которые сейчас находятся на пограничье России, не могут дать отпор ВСУ.

В России даже создают группировку войск "Белгород", "Брянск" и "Курск". Однако на самом деле Кремлю нечего противопоставить ВСУ. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

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Россия находится в затруднительном положении

Операция ВСУ в Курской области стала для Владимира Путина большой проблемой. Силы обороны день за днем берут под контроль новую территорию и даже создают условия для окружения российских военных.

Военное руководство России пытается наскрести определенное количество личного состава из разных фронтов Украины (минуя при этом Покровское направление). Однако и этого недостаточно.

Я не думаю, что у России есть такой стратегический резерв. Есть несколько президентских гвардий, которые защищают Путина. Мы знаем, что он перебросил средства ПВО с передовой, чтобы защитить свои дворцы в Москве и Сочи. Поэтому, думаю, Путин больше беспокоится о собственной безопасности. Любые резервные войска, которые у них есть, будут защищать Кремль и Путина,

– отметил Гемиш де Бреттон-Гордон.

Кроме тех людей, которых держит Путин для собственной защиты, не удастся найти живую силу, которую можно отправить в бои на территории России непосредственно. Об этом, в частности, свидетельствует то, что в Курскую область перебросили даже военных из Военно-космических сил России.

"У них нет стратегического резерва, который можно перебросить в Курскую, Белгородскую область или где-то еще. Его не существует. Все их военные на передовой. Их танки – также. Ведутся разговоры о том, чтобы расконсервировать танки времен Второй мировой и бросить их на фронт. Армия, которая имеет резервы точно так не действует. Так что, я действительно не верю в это. Россия находится в очень сложном положении", – отметил полковник.

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Стоит добавить, что сейчас ВСУ готовятся взять россиян в "котел", взорвав 3 моста в Курской области. Там могут оказаться от 3 до 5 тысяч российских военных, поэтому ситуация для России может ухудшиться еще больше. По словам Гемиша де Бреттона-Гордона, Курская операция в целом является "блестящим шагом Украины".