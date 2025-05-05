Имеет ли еще Украина буферную зону на Курщине: Сырский откровенно ответил
- Александр Сырский подтвердил, что буферная зона, созданная Силами обороны Украины на Курщине, актуальна и сейчас
- Генерал отметил 225-й отдельный штурмовой полк за успешную оборону на севере Украины и в приграничных районах России.
26 апреля Россия объявила о полном вытеснении украинских сил из Курской области. Впрочем, позже, оккупанты таки признали, что бои в регионе еще продолжаются. Александр Сырский прокомментировал ситуацию в приграничье.
Главком совершил рабочую поездку, во время которой наградил воинов, храбро проявивших себя во время Курской операции, что длится уже 9 месяцев, передает 24 Канал.
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Наши до сих пор на Курщине
Генерал напомнил, что именно эта операция позволила предотвратить наступательную кампанию врага на Сумщине и Харьковщине.
Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас,
– подчеркнул Сырский.
Главнокомандующий отметил, что большего противника можно победить только нестандартными ходами. "Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность", – добавил он.
Сырский заявил, что одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине – 225-й отдельный штурмовой полк. Именно ему мы обязаны успешной активной обороной на севере Украины и в приграничных районах России.
К слову, Россия пытается создать буферную зону на Сумщине, проводя штурмовые действия в нескольких населенных пунктах.