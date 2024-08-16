Общалась на украинском: жительница Курщины рассказала, как Путин "кинул простых людей"

Курская операция продолжается уже более недели. Интересно, что местное население до сих пор помнит украинский язык и может на нем общаться.

С украиноязычной жительницей Курщины смогли пообщаться украинские военные. Женщина рассказала, что российские войска покинули их.

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Что рассказала жительница Курщины

Один из бойцов батальона "Нахтигаль" спросил жительницу Курской области о том, что говорят российские журналисты о войне в Украине. В ответ женщина заявила, что их СМИ врут.

Я вот сижу только головой киваю, думаю "врите, врите",

– заявила женщина.

Также она добавила, что российские войска их покинули. Также у нее спросили ее мнение относительно ситуации в Курской области.

"Нада, чтобы в какую-то сторону оно переклонялось, а то он грамотный, тот то Путин, прости Господи, балакать по телевизору", – сказала местная жительница.

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Она добавила, что российский диктатор "бросил своих людей". Также женщина возмущена тем, что жителей городов переселяют в Москву, а на сельское население Путину безразлично.

К слову, 13 августа в сети появилось видео на котором бабушка из Курской области назвала Путина "су**м сыном". Женщина также раскритиковала власть Курской области и поблагодарила ВСУ.