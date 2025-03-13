Россияне зашли в Суджу и ведут бои с ВСУ: все о ситуации на Курщине и пограничье

Ситуация в Курской области России и на прилегающих к Украине территориях значительно обострилась. Российские войска значительно активизировались, стремясь вытеснить подразделения ВСУ из региона.

Заметим, что эти события происходят на фоне активных дипломатических усилий по установления перемирия. О ходе событий в Курской области и ситуации в прилегающих к Украине территориях – читайте в хронологии 24 Канала.

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Какая ситуация на Курщине и у границы