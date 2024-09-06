Спасла от оккупации целый регион: Зеленский рассказал об успехе Курской операции

Украинский президент прокомментировал результаты Курской операции. По словам Владимира Зеленского, благодаря наступлению на Россию удалось предотвратить оккупацию значительной части Украины.

В пятницу, 6 сентября, глава государства выступил на сессии 50-го международного форума "Амброзетти", где, в частности, прокомментировал ситуацию на Курщине, – информирует 24 Канал.

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Наступление на Курск спасло Сумскую область

Зеленский заявил, что после неудачной попытки оккупации полуторамиллионного Харькова российские оккупанты планировали наступать на Сумы и соответствующий регион. Эту информацию узнала не только украинская, но и западная разведка.

Они не смогли оккупировать этот город (Харьков – 24 Канал). Мы получили информацию от разведки, что следующий шаг будет на севере – на город, который называется Сумы и граничит с Курской областью.

Как констатировал президент, Киев решил действовать на опережение. Так и было принято решение о наступлении на территории Курской области России. План держали в тайне от западных партнеров, поскольку, по словам Зеленского, Россия прилагает немало усилий, чтобы все пропитать своими людьми.

Мы должны были быть быстрее, мы не могли потерять семьи, не могли потерять этот большой город (Сумы – 24 Канал) и регион. Мы получили эту информацию и решили, что об этом не должен никто знать.

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В конце концов, со слов главы нашего государства понятно, что военная операция на территории Курщины увенчалась успехом. Украине удалось защитить Сумы и соответствующую область от наступления врага и возможной дальнейшей оккупации.