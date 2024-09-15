Не то, о чем многие думают, – ветеран войны назвал 2 ключевые цели Курской операции

Многие думают, что целью Курской области было оттягивание российских частей с территории Украины и захват большого количества пленных. Однако на самом деле это побочный эффект и приятный бонус.

Не забывайте, что война – это большая политика. Поэтому ключевые цели совсем другие. Одна из них уже достигнута. Подробно о каждой из них в разговоре с 24 Каналом поделился ветеран войны с Россией Евгений Дикий.

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"Ключевые цели не менялись. И это не то, о чем многие думают", – заметил Дикий.

Первая цель

Как отметил ветеран войны с Россией, Украина прежде всего стремилась переломить ситуацию в странах-союзниках. Перед началом Курской операции наше государство практически "похоронили". Партнеры считали, что Москву нельзя победить в войне. Далее следовала цепочка последствий вроде "надо договариваться", то есть на путинских условиях.

Нас просто направляли на капитуляцию. Замаскировано под якобы "прекращение огня" или "замораживание конфликта по нынешней линии". Однако знаем, что это на самом деле капитуляция и короткая отсрочка перед тем, как Россия окончательно добьет нас. Это смертельный сценарий,

– добавил он.

Теперь уже никто не посмеет сказать, что Россия непобедима в войне. Наоборот, обсуждаются другие вещи: что нужно, чтобы ее победить; почему украинцам что-то не дают. Это не значит, что сразу все поставили. Однако полностью изменился тон дискуссии.

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Вторая цель

Следующая же цель, по словам Евгения Дикого, это непосредственно повлиять на врага. Российское общество прощает любые зверства и нарушения законов пока "цари" сильные, а вот со слабостью никак не может смириться.

МожноПсков и Новгород вырезать, но тебя веками будут называть Грозный. Можно замучить десятки миллионов людей, а из тебя нарисуют икону. В то же время все "цари", которые проявляли слабость, в лучшем случае заканчивали как Хрущев или Горбачев, то есть переворотами, а затем пенсией.

Однако в подавляющем большинстве случаев перевороты сопровождались ударами, как это было с императором Павлом. "Апоплексический удар табакеркой по голове". Такое впечатление, что эта серебряная табакерка лежит в ящике и ждет пока очередной "царь" покажет свою слабость. А Курская операция должна продемонстрировать именно это. Поэтому в первые дни был шок и молчание,

– подчеркнул Евгений Дикий.

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