Не забуваймо, що війна – це велика політика. Тому ключові цілі геть інакші. Одна з них уже досягнута. Детально про кожну з них у розмові з 24 Каналом поділився ветеран війни з Росією Євген Дикий.

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"Ключові цілі не мінялися. І це не те, як багато хто вважає", – зауважив Дикий.

Перша мета

Як зазначив ветеран війни з Росією, Україна насамперед прагнула переламати ситуацію в країнах-союзниках. Перед початком Курської операції нашу державу практично "поховали". Партнери вважали, що Москву не можна перемогти у війні. Далі слідував ланцюжок наслідків на кшталт "треба домовлятися", тобто на путінських умовах.

Нас просто направляли на капітуляцію. Замасковано під нібито "припинення вогню" чи "замороження конфлікту по нинішній лінії". Однак знаємо, що це насправді капітуляція та коротка відстрочка перед тим, як Росія остаточно доб'є нас. Це смертельний сценарій,

– додав він.

Тепер уже ніхто не посміє сказати, що Росія непереможна у війні. Навпаки, обговорюються інші речі: що потрібно, щоб її перемогти; чому українцям щось не дають. Це не означає, що одразу все поставили. Проте повністю змінився тон дискусії.

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Друга мета

Наступна ж ціль, за словами Євгена Дикого, це безпосередньо вплинути на ворога. Російське суспільство пробачає будь-які звірства та порушення законів поки "царі" сильні, а от зі слабкістю ніяк не може змиритися.

МожнаПсков і Новгород вирізати, але тебе століттями називатимуть Грозний. Можна замордувати десятки мільйонів людей, а з тебе намалюють ікону. Водночас усі "царі", які проявляли слабкість, у кращому випадку закінчували як Хрущов чи Горбачов, тобто переворотами, а потім пенсією.

Однак у переважній більшості випадків перевороти супроводжувалися ударами, як-от це було з імператором Павлом. "Апоплексичний удар табакеркою по голові". Таке враження, що ця срібна табакерка лежить у шухляді й чекає поки черговий "цар" покаже свою слабкість. А Курська операція має продемонструвати саме це. Тому в перші дні був шок та мовчанка,

– підкреслив Євген Дикий.

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