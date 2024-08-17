Уже ощутимо на фронте, – боец объяснил, от чего Курская операция обезопасила ВСУ

Более 10 дней продолжается Курская операция Вооруженных Сил. Российское руководство не спешит перебрасывать войска с фронта для защиты своей территории. Однако привлекает для этого резервы, которые потенциально могли усилить вражеское войско на нескольких направлениях.

Об этом 24 Каналу сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. По его словам, угрозы на фронте в Украине остаются всегда, но сейчас ситуацию удалось стабилизировать и сделать невозможным дальнейшее продвижение российских войск.

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Какие возможности для ВСУ открыла Курская операция

Курская операция дает возможности снизить ударно-штурмовой потенциал противника, путем неполучения им дополнительного ресурса живой силы и специально подготовленных военнослужащих.

Также эта операция дает возможности усилить оборону линии государственной границы. В частности, исключить возможность открытия противником еще одного направления. Ведь россияне планировали перейти линию государственной границы в Сумской области.

С политической точки зрения, это тоже очень важно, потому что для Украины критически необходимо, чтобы партнеры дали разрешение на применение высокоточного оружия вглубь России. Благодаря этому ВСУ смогут взять под огневой контроль и аэродромы ближнего базирования.

Чтобы нам дали это разрешение, надо подтолкнуть партнеров и показать, что так можно. Силам обороны удалось это сделать. Сейчас наши дипломаты имеют необходимый инструмент и аргументацию, чтобы получить разрешение,

– сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Какие силы Россия бросила на защиту Курщины

Уже ощутимо на фронте. Мое субъективное мнение, что противник не столько привлек резервы, которые сейчас фактически применены в боевых действиях, например, в Донецкой области, или на Купянском направлении, однако применил резервы, которые находились в тыловых городах временно оккупированной территории и в России,

– отметил Федоренко.

Соответственно, если бы не было Курской операции, то эти резервы усилили бы группировки врага на Харьковском, Купянском, Запорожском и других направлениях.

Сейчас эти резервы оккупанты применили для того, чтобы противодействовать мерам, которые принимают Силы обороны в Курской области. Также для стабилизации ситуации на Курщине враг перебросил несколько дополнительных специальных групп.