Про це 24 Каналу сказав командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. За його словами, загрози на фронті в Україні залишаються завжди, але зараз ситуацію вдалося стабілізувати й унеможливити подальше просування російських військ.

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Які можливості для ЗСУ відкрила Курська операція

Курська операція дає можливості знизити ударно-штурмовий потенціал противника, шляхом неотримання ним додаткового ресурсу живої сили й спеціально підготовлених військовослужбовців.

Також ця операція дає можливості посилити оборону лінії державного кордону. Зокрема, виключити можливість відкриття противником ще одного напрямку. Адже росіяни планували перейти лінію державного кордону в Сумській області.

З політичного погляду, це теж дуже важливо, тому що для України критично необхідно, щоб партнери дали дозвіл на застосування високоточної зброї вглиб Росії. Завдяки цьому ЗСУ зможуть взяти під вогневий контроль й летовища ближнього базування.

Щоб нам дали цей дозвіл, треба підштовхнути партнерів й показати, що так можна. Силам оборони вдалося це зробити. Зараз наші дипломати мають необхідний інструмент й аргументацію, щоб отримати дозвіл,

– мовив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Які сили Росія кинула на захист Курщини

Вже відчутно на фронті. Моя суб'єктивна думка, що противник не стільки залучив резерви, які зараз фактично застосовані в бойових діях, наприклад, на Донеччині, чи на Куп'янському напрямку, однак застосував резерви, які перебували в тилових містах тимчасово окупованої території та у Росії,

– зазначив Федоренко.

Відповідно, якби не було Курської операції, то ці резерви посилили б угруповання ворога на Харківському, Куп'янському, Запорізькому та інших напрямках.

Наразі ці резерви окупанти застосували для того, щоб протидіяти заходам, які вживають Сили оборони в Курській області. Також для стабілізації ситуації на Курщині ворог перекинув кілька додаткових спеціальних груп.