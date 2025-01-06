Курская операция: почему именно сейчас и от чего зависит ее дальнейшее развитие

Силы обороны Украины осуществили эффективные контратаки в Курской области. Как ситуация будет развиваться дальше – зависит от ресурсов сторон.

Важность Курской операции

Силам обороны Украины уже второй раз удалось осуществить эффективные действия на Курском направлении. Целесообразность проведения этой операции сейчас – вполне понятна. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Ситуация в Курской области – очень болезненна для российского президента Владимира Путина. Он хотел бы ликвидировать этот аргумент до возможных переговоров о прекращении ведения боевых действий. Для агрессора это и принципиальный вопрос, ведь сейчас силы другого государства находятся на территории России, чего не было с середины прошлого века.

Свой ресурс Путин распределял на восточный фронт и на Курскую область. Но здесь неожиданно, благодаря тайной подготовке ВСУ, удалось провести эффективные контратаки. Пока не называю их контрнаступлением, потому что оно требует больше ресурсов и больших результатов.

Важно, что Силам обороны Украины удалось сформировать поле радиоэлектронного продавливания действия БПЛА врага. То есть россияне могут использовать только свои дроны с оптиковолоконными принадлежностями и до 20 километров. Кроме того, их можно задействовать не везде. Сейчас потенциал действий врага снижен. Результат этого мы уже видим третьи сутки

Безусловно, контратаки в Курской области происходит в связи с тем, что Украине надо проявить себя, чтобы россияне и Путин почувствовали, что мы способны в сложных условиях осуществлять наступательные действия. Это должны увидеть и союзники Украины и другие государства мира. Курская операция имеет существенное военно-политическое значение и поэтому нарастить усилия там – очень важно и принципиально.

Чисто с военной точки зрения, Курская операция – это расширение наших возможностей. Например, в Курской области есть площадка, с которой россияне запускают по Украине "Шахеды". Для Украины важно убрать эту угрозу.

Сейчас западные источники говорят, что в дальнейшем возможны действия ВСУ на территории других областей России. Однако на это надо ресурсы. А есть ли они у нас – это вопрос.

Украине нужны оружие и эффективная мобилизация

Как будет ситуация развиваться дальше – зависит от ресурсов у сторон. Понятно, что Путин и россияне понесли большие потери за последние несколько месяцев. Но несмотря на это, они все равно продвигаются вперед на Востоке Украины.

У нас сейчас тяжелая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, в Большой Новоселке, Торецке, Часовом Яру, Купянске. Для того чтобы остановить врага, нам нужна техника и боеприпасы, а также решение внутренней задачи – мобилизации, чтобы пополнить наши подразделения и сформировать резервы.

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Если ресурсов будет хватать, а личный состав будет пополняться – ситуация для Украины будет улучшаться. Если нет – то, к сожалению, наоборот.

Действия на фронтах связаны. Мы уже видели это во время действий на Курщине летом 2024 года. Тогда враг был вынужден перебрасывать различные батальоны с фронтов в Украине в Курскую область. Это привело к двум последствиям:

на Востоке Украины российские войска ослабли, поскольку часть батальонов перебросили на Курщину;

в Курской области в первое время россияне столкнулись с проблемой в системе управления различными батальонами. Впоследствии врагу таки удалось наладить управление ими.

Сейчас есть информация, что в России сформировали резервные дивизии. Если их будут применять на Курщине и перебрасывать на Восток Украины, то ситуация может развиваться не так, как бы нам хотелось.

Принципиальный вопрос – формировать резервы, собирать вооружение, технику и боеприпасы. Это задача государства, а не военных. Сухопутные войска не решают вопрос мобилизации, это вопрос президента и правительства.