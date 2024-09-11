Такое мнение в разговоре с 24 Каналом выразил политтехнолог Михаил Шейтельман, подчеркнув, что Шойгу принадлежит к путинскому лагерю и озвучил в публичном пространстве месседжи российского диктатора.

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Заявления российских ведомств постоянно отличаются

Политтехнолог обратил внимание, что заявления Шойгу противоречат другим высказываниям российских политиков, которые звучали раньше и звучат сегодня. Например, когда появились публикации в международных СМИ, что Украина и Россия якобы вели переговоры в Катаре об ограничении ударов по энергетике.

После чего Мария Захарова, представитель российского МИД, отметила, что этого не было. Однако Шойгу сказал, что такие переговоры продили и Россия согласилась на предложение Турции, а Украина якобы отказалась.

Еще один пример, который привел Шейтельман, относительно заявления главы МИД России Лаврова, который сказал, что цель войны против Украины заключается не в захвате ее территорий, а только в том, чтобы соблюдались права русскоязычного населения. Представители различных российских ведомств говорят противоположные вещи.

Шойгу молчал с момента назначения его на должность секретаря совета безопасности России. Значит сейчас кто-то принял решение его выпустить в публичное пространство с определенными месседжами,

– считает Шейтельман.

Он отметил, что соглашается с предположением министров иностранных дел нескольких стран, которые пришли к выводу, что тот факт, что украинские войска зашли в Курскую область, привел к расколу в российских элитах.

"Это не привело к расколу в обществе или уменьшению доверия граждан к Путину, но элита перестала доверять Путину. Его окружение говорит, что надо воевать любой ценой, все эти месседжи Путина озвучил Шойгу, а Лавров, который работает на Дерипаску, должен склонять на сторону мира. Сейчас разборки происходят именно между ними", – отметил Шейтельман.

У власти в России не прагматики, а фанатики

Политтехнолог отметил, что сегодня на верхушке российской власти находятся фанатики, которые хотят уничтожить Украину. Однако, по его словам, ранее Путин был лидером среди прагматиков.

Но все изменилось, оказалось, что когда он начал войну, у него на ушах уже сидели фанатики. Именно в этом лагере он теперь находится. Пока они обещали "взять Киев за 3 дня", прагматиков это устраивало, а сейчас, когда такая затяжная война, прагматикам это не нужно. В ближайшее время можем наблюдать революционные события внутри российской элиты,

– предположил Шейтельман.

Путин может стать жертвой межклановых конфликтов

Политтехнолог рассказал, что относительно переговоров у разных политиков России разные требования, поэтому непонятно, с кем из представителей Кремля их можно было бы проводить. Он подчеркнул, что сейчас в России нет единого центра принятия решений. Более того, Шейтельман уверен, что и во время переговоров в Стамбуле его не было.

"Можно ли надеяться на переворот в Кремле? Да. Может ли быть революция русского народа? Нет. Дело не в том, чтобы сбросить с президентского кресла лично Путина, элиты хотят заменить чужих людей на своих. Если есть 2 лагеря, между которыми противостояние, то они будут пытаться это сделать. В процессе борьбы могут быть разные последствия, Путин может стать жертвой межклановых столкновений", – подытожил политтехнолог.