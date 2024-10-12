Все было бы гораздо хуже: комбат "Ахиллес" дал откровенную оценку Курской операции

Более двух месяцев прошло, с тех пор, как Силы обороны прорвались на Курщину и создали там плацдарм. Юрий Федоренко рассказал о том, как повлияла эта операция на ситуацию на других участках фронта.

Недавно Главком Александр Сырский сообщил, что Россия перебросила на Курщину с других направлений фронта 50 тысяч военных. В эфире "Мы – Украина" командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады" Юрий Федоренко оценил операцию ВСУ на территории врага.

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События развивались бы гораздо хуже, если бы не операция на Курщине

По словам военнослужащего, Курская кампания помогла Донецкой и Харьковской области. Федоренко призвал представить ситуацию, что тот ударно-штурмовой потенциал, который Кремль бросил против Сил обороны на Курщине, был бы применен противником на тех отрезках, которые сейчас "горят". Это, в частности, Донецкая область, Купянщина и направление Волчанска и Глубокого.

Военный подчеркнул, что натиск оккупантов был бы гораздо большим. Кроме того времени, чтобы дополнительно укрепить, подготовить позиции, научить людей, привлечь резервы, в Силах обороны не было. "Соответственно, развитие событий могло быть совершенно разным", – добавил Федоренко.

К слову, 11 октября аналитики DeepState сообщили, что оккупантам удалось продавить левый фланг украинских сил на Курском направлении, и там продолжаются очень тяжелые бои. В Центре противодействия дезинформации подтвердили эту информацию. Там отметили, что россияне штурмуют колоннами.

Президент Зеленский в вечернем обращении признал попытки захватчиков оттеснить позиции Сил обороны в Курской области.