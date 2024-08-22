Дальше будет, – у Зеленского спрогнозировали, что ждет Путина после Курской операции

Для граждан России война началась 6 августа после того, как Вооруженные Силы Украины совершили Курскую операцию. Такая ситуация будет иметь существенные влияния на внутреннее настроение российской аудитории.

Об этом 24 Каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что сегодня россияне понимают, что если война уже идет в Курской области, то им придется платить.

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Как Курская операция изменила прогнозируемый исход войны

Месяц назад еще до начала Курской операции все считали, что Россия уже привыкла к войне, имеет определенный ресурс, давит на Донецком направлении, и это уже необратимый процесс. Но вдруг Украина делает несколько креативных ходов, которые существенно меняют все. В частности, украинцы повлияли на мировоззрение стран-партнеров.

Сегодня они (партнеры – 24 Канал) уверены, что в этой войне можно получить другие результаты, чем они ожидали. И дальше будет, это не просто слова,

– отметил советник главы ОПУ.

Почему россияне возненавидят Путина

Операция в Курской области и дискурс вокруг этого, массовые атаки дронами по объектам в различных областях России, постоянное увеличение кибератак на российское информационное пространство, окончательная дискредитация концепции русского мира в странах Европы – это все существенно влияет на то, что будет дальше происходить в России.

Протеста революционного типа в России сегодня не будет, но будет дестабилизация и шоковая реакция. Это окончательная потеря лояльности к диктаторской вертикали.

Когда российское сообщество достигнет дна в ожидании чего-то от Владимира Путина и начнут возвращаться люди с войны с оружием, может быть классический бунт. Россияне будут недовольны тем, что их обманули. Им обещали тотальное доминирование через насилие,

– сказал Подоляк.

По его словам, россияне будут обвинять Путина и переносить свою ненависть на диктатора. Это будет фундаментальное разрушение авторитарной вертикали с элементами тоталитаризма.

"Ведь одно дело два года говорить, что российские войска практически зашли в Одессу. А другое – говорить, мол, мы то в Одессу практически зашли, но сейчас война идет в Курской области, и нам надо думать, что с этим делать", – добавил советник главы ОПУ.