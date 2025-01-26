Сохраняем буферную зону в Курской области, чтобы обезопасить Сумы и Харьков, – Зеленский

Районы проведения Курской операции остаются ключевыми направлениями фронта. Сохранять там присутствие ВСУ нужно прежде всего, чтобы защищать Сумы и Харьков.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

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Для чего Украине буферная зона в Курской области

Президент Украины отметил, что в докладах командующих и в разговоре с министром обороны Украины речь шла об основных направлениях военных действий – Донецкую область и Курск.

По словам Зеленского, Курская операция, которая длится уже полгода, нужна для защиты украинской земли. В частности, буферная зона в России помогает защищать от новых вражеских наступлений Сумы и Харьков.

Я благодарю всех наших воинов, которые защищают украинские позиции и уничтожают оккупанта. Прежде всего сегодня я хочу отметить воинов 95 отдельной бригады за действия именно в Курской области, также хочу отметить воинов 25 отдельной воздушно-десантной и 68 отдельной егерской бригад за эффективность на Покровском направлении и также – 24 и 100 отдельные механизированные бригады за героизм в боях за Часов Яр и Торецк. Я благодарю вас, воины!

– сказал глава государства.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказывал, что за пять месяцев Курская операция показала хорошие результаты. Она началась 6 августа 2024 года и продолжается ныне, сосредотачивая часть российских войск возле Курска. Это облегчает оборону ВСУ на других участках. Противник хотя и имел успехи в Курской области, но несет потери в личном составе и собственноручно уничтожает собственную инфраструктуру.