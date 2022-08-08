Friendly fire или курские партизаны: в россии обстреляли аэродром вдали от границы

россияне жалуются, что под обстрел попал военный аэродром в курской области. От него до границы с Украиной 115 километров. Местные СМИ утверждают, что били из минометов из ближайшего села.

Об очередном "инциденте" в курской области рассказал общественный активист Сергей Стерненко. Он назвал это "веселой новостью"

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Обстрелянный аэродром в глубоком тылу

губернатор курской области роман старовойт традиционно заверил, что ни разрушений, ни пострадавших в результате "инцидента" 6 августа нет. По аэродрому, по предварительной информации, работали из минометов, так что обвинять украинских военных не получилось.

российские власти говорят, что работала ДРГ

Поэтому официальную версию объявили следующую: это работа ДРГ, которая якобы стреляла по военному аэродрому из поселка Подлесный, который расположен в километре. СМИ пишут, что неизвестные стрелки еще не найдены. старовойт заявляет, что "попытку диверсии решительно остановили".

Это означает, что, либо в тылу врага на его же территории действовала ДРГ, которая подошла к аэродрому с минометом. Что очень хорошо показывает, какие клоуны в россии охраняют границу. Или россияне снова обстреляли сами себя, как бывало уже не раз,

– подитожил Стерненко.



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Смотрите в видео – как позиции россиян накрыли украинские военные: