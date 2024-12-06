Путин снова назначил нового губернатора Курской области: все из-за операции ВСУ

Владимир Путин второй раз за год отправил в отставку губернатора Курской области. Глава Кремля заменил Алексея Смирнова на депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Отмечается, что причиной решения Путина стал "хаос" после начала операции ВСУ на Курщине и проваленная оборона.

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В Курской области снова сменили губернатора

По словам российских журналистов, замену Смирнову власти начали искать еще в начале ноября, но кандидатуру Хинштейна согласовали только накануне.

Главные проблемы, с которыми не справился Смирнов – это недовольство и протесты переселенцев из контролируемых ВСУ районов, а также конфликты с главами муниципальных образований, которых губернатору не удалось сместить.

Но местные чиновники почти сразу после объявления об отставке Смирнова нашли еще одну причину.

Он же занимался строительством оборонительных сооружений на границе с Украиной. Которые никакого толку не дали в критический момент. Там теперь разборки и уголовные дела. Возможно, дошли, наконец, до высшего руководства и результаты ревизии,

– рассказал один из чиновников российскому изданию "Верстка".

В итоге срок правления Смирнова оказался рекордно коротким: включая период в статусе исполняющего обязанности он составил лишь 209 дней.

Временным исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Хинштейна. На встрече с ним Путин заявил, что его опыт, в частности как советника директора Росгвардии в 2016 – 2018 годах, делает его хорошим кандидатом для "кризисного управления" в "той ситуации, в которой Курская область сейчас находится".