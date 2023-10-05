Россия пожаловалась на атаку БпЛА по инфраструктурным объектам Курской области: там нет света

Ночью 5 октября неспокойно было в Курской области России. Оккупанты пожаловались, что их якобы снова атаковали беспилотники.

Традиционно, террористы обвинили в атаке Украину. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Курскую область накрыли беспилотники

По данным росСМИ, ночью 5 октября неизвестные дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах Курской области. Оккупанты уже назвали беспилотники "украинскими".

Объекты были атакованы в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. Сейчас есть отключение электричества, поэтому на местах работают аварийные бригады.

Позже стало известно, что 67 населённых пунктов остались без электричества после атаки. По данным пропагандистов, беспилотник сбросил два взрывных устройства на центральную электроподстанцию города Суджа Суджанского района (12 километров от госграницы).

Из-за этого без света осталось 14 населенных пунктов. Как утверждают оккупанты, пострадавших нет.

Кроме этого, в три часа ночи БПЛА якобы атаковал центральную электроподстанцию поселка Глушково Глушковского района (6 километров от госграницы). В результате без света осталось 53 населенных пункта.

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