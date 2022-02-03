Курт Волкер заявил, что Украина неизбежно победит Путина

Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина победит главу Кремля Владимира Путина. Дипломат убежден, что украинцы смогут защитить свою землю, если Кремль решится на вторжение.

По словам Курта Волкера, угроза российского вторжения реальна, однако Украина в таком случае неизбежно одержит победу. В случае агрессии Россию ждут серьезные трудности.

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У России временное преимущество

Курт Волкер убежден, что у России есть временное преимущество из-за количества и качества войск. Однако в случае агрессии на Кремль ждут серьезные последствия.

В частности проблемой для России, по мнению Волкера, будет то, что после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе украинцы заново выковали свою национальную идентичность. Поэтому они, а особенно молодежь, готовы защищать свою Родину.

Поэтому даже военное превосходство России не поможет одержать победу в войне с Украиной, если Кремль решится на нее.

Россия действительно может начать молниеносное вторжение и занять заметную часть украинской территории. Однако захват какой-то территории станет агонией для России, поскольку украинцы смогут организоваться, чтобы противостоять оккупации их родины,

– подчеркнул Волкер.

В качестве примера провальной оккупации Волкер привел пример со времен СССР, когда диктатору Иосифу Сталину не удалось покорить украинцев даже с помощью Голодомора. Поэтому Путину не удастся добиться успеха.

Однако дипломат призывает Запад поддержать Украину уже сегодня и не ждать российского вторжения.

Когда украинцы в конце концов победят – а они победят, – они вспомнят, кто рисковал, чтобы поддержать их, а кто остался в стороне,

– заявил Волкер.

Угроза российского вторжения: последние новости

На фоне российской угрозы США решили увеличить количество своих военных в Европе, в частности в Польше, Румынии и Германии. В Кремле это назвали "угрозой".

Из-за напряженности между Украиной и Россией лидеры иностранных государств проводят переговоры. В Украину уже приезжали с официальным визитом премьер-министры Нидерландов, Польши и Великобритании. Также в Киев летит президент Турции.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц планируют визиты в Москву, чтобы вести переговоры с Путиным.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.