Скандал с куртками для ВСУ: Антикоррупционный совет не доверяет экспертизе․ Что будет делать?

Разразился скандал из-за того, что Минобороны могло закупить летние куртки для бойцов по цене зимних. В Антикоррупционном совете при ведомстве заявляют, что проведут собственное расследование по этому поводу. В частности, опросят военных, которым выдавали соответствующие куртки.

Собственно, представительница Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Анастасия Шуба рассказала о дальнейшем расследовании дела со "скандальными куртками". Об этом сообщает 24 Канал.

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Экспертиза и опросы военных

Как отметила Анастасия, Министерство обороны предоставило рабочей группе куртки, закупленные по трем контрактам. В ближайшее время планируется всестороннее и объективное исследование этого вопроса.

В частности, рабочая группа проедет по складам, где хранятся образцы таких курток. Их передадут на экспертизу.

Есть в интернете ссылка на экспертизу в уголовном производстве. К сожалению, Министерство не имеет этой экспертизы. С нами не могут ею поделиться. Я уверена, что некорректно ссылаться на эти материалы, потому что непонятно, на предмет чего проводилась экспертиза. По моему мнению, никто из представителей правоохранительных органов не исследовал скрупулезно выводы этой экспертизы,

– сказала спикер.

Кроме того, она призвала общество не торопиться с выводами и дождаться результатов этой проверки. Рабочая группа планирует также проехаться по военным частям, бойцы которых получали соответствующие куртки и провоевали в них всю зиму.

По словам Шубы, если бы это были летние куртки, то волонтерское сообщество бы об этом знало. А тот факт, что об этом стало известно только сейчас, якобы очень настораживает.

Скандал с куртками для Вооруженных Сил