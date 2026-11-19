Американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что США якобы удалось убедить Россию принять идею гарантий безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО. При этом он пояснил, при каких условиях Вашингтон готов поддержать такой механизм.

Об этом Кушнер заявил в ходе обсуждения будущих гарантий безопасности для Украины.

Что Кушнер сказал о гарантиях безопасности для Украины?

По словам американского переговорщика, Соединенным Штатам удалось убедить Кремль в том, что будущее соглашение о безопасности Украины должно основываться на механизме, аналогичном статье 5 Североатлантического договора.

Кушнер подчеркнул, что такие гарантии станут серьезным шагом со стороны США. В то же время их введение должно соответствовать американским интересам.

И я думаю, что президент Трамп открыт для этого. Но, очевидно, это должно соответствовать интересам Америки. Мы должны убедиться, что это станет частью более широкого пакета мер по безопасности,

– заявил Кушнер.

Он также назвал предоставление Украине гарантий по аналогии со статьей 5 НАТО "действительно очень и очень серьезным шагом".

Что предусматривает статья 5 НАТО?

Статья 5 Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны. Согласно ему, вооруженное нападение на одного или нескольких членов Альянса рассматривается как нападение на всех союзников.

В то же время гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 не означают автоматического вступления Украины в НАТО. Их конкретный механизм будет зависеть от условий будущих договоренностей.

Что известно об обсуждении гарантий безопасности?

Ранее 24 Канал сообщал, что США предложили России согласиться на гарантии безопасности о гарантиях безопасности для Украины по образцу четвертой и пятой статей Североатлантического договора. Этот вопрос стал одной из главных тем переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября.

Также Кушнер ранее заявлял, что во время встречи с Путиным в Москве 12 ноября стороны подробно обсуждали послевоенную безопасность Украины. По его словам, в этом вопросе удалось добиться прогресса.