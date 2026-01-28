"Уличные бои" только в мечтах: Силы обороны опровергли фейк о захвате Кутьковки на Харьковщине

Украинские военные опровергли заявления России об "уличных боях" и "зачистке" в Кутьковке на Харьковщине. Село находится под полным контролем Сил обороны.

Россия продолжает информационную кампанию против Украины для того, чтобы скрыть действительность. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Что заявили украинские защитники об очередном фейке россиян?

Украинские военные отметили, что заявления начальника Генштаба России Валерия Герасимова о якобы "уличных боях" и "зачистке" в Кутьковке не соответствуют действительности. Населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины. Позиции удерживаются, потерь не зафиксировано.

Российские войска пытаются проникать в Кутьковку небольшими группами, однако эти попытки быстро обнаруживают и останавливают

Подразделения 151 отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают вражеские группы еще на подступах к населенному пункту или во время их укрытия в разрушенной застройке,

– говорится в сообщении.

Информация о якобы "захвате" Кутьковки является очередным фейком и частью информационной кампании России, которая не имеет ничего общего с реальной ситуацией.

Село Кутьковка на карте боевых действий / Deepstate

Как продолжается оборона Украины по состоянию на 28 января?