"Уличные бои" только в мечтах: Силы обороны опровергли фейк о захвате Кутьковки на Харьковщине
28 января, 16:16
"Уличные бои" только в мечтах: Силы обороны опровергли фейк о захвате Кутьковки на Харьковщине

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • ВСУ опровергли заявления начальника Генштаба России об "уличных боях" в Кутьковке, назвав их недостоверными.
  • Кутьковка находится под полным контролем Сил обороны Украины, попытки проникновения российских войск эффективно останавливаются.

Украинские военные опровергли заявления России об "уличных боях" и "зачистке" в Кутьковке на Харьковщине. Село находится под полным контролем Сил обороны.

Россия продолжает информационную кампанию против Украины для того, чтобы скрыть действительность. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Что заявили украинские защитники об очередном фейке россиян?

Украинские военные отметили, что заявления начальника Генштаба России Валерия Герасимова о якобы "уличных боях" и "зачистке" в Кутьковке не соответствуют действительности. Населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины. Позиции удерживаются, потерь не зафиксировано.

Российские войска пытаются проникать в Кутьковку небольшими группами, однако эти попытки быстро обнаруживают и останавливают

Подразделения 151 отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают вражеские группы еще на подступах к населенному пункту или во время их укрытия в разрушенной застройке, 
– говорится в сообщении.

Информация о якобы "захвате" Кутьковки является очередным фейком и частью информационной кампании России, которая не имеет ничего общего с реальной ситуацией.

Село Кутьковка на карте боевых действий / Deepstate

Как продолжается оборона Украины по состоянию на 28 января?

  • На прошлой неделе на фронте произошло 1 052 боевых столкновения, больше всего – в Донецкой области и Запорожье. Российские войска пытаются продвигаться в районе Волчанска, в направлении Славянска, на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

  • По данным аналитиков ISW, в течение суток российские войска продолжали наступательные действия в Донецкой области, в частности на Славянском направлении. На Херсонском направлении российские подразделения оставили позиции.

  • Представитель Сил обороны Юга Александр Волошин добавил 27 января, что российские войска отошли с позиций на острове Алексеевский в Херсонской области. Он отметил, что это стало результатом активных действий украинских военных, а также низкого морально-психологического состояния российских подразделений.