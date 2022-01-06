Кыргызстан отказался задействовать свои войска против митингующих в Казахстане

Кыргызстан, как и другие страны-члены ОДКБ, направляет военных в Казахстан. Впрочем, как заверили власти, они не будут участвовать в подавлении протестов.

Такое заявление 6 января сделал Эрбол Султанбаев, спикер президента страны. Отметим, что власти Казахстана сами попросили о военной помощи у стран-членов ОДКБ.

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Военные Кыргызстана будут охранять стратегические объекты

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже обсудил ситуацию в охваченном протестами Казахстане с Токаевым, Путиным и Пашиняном. Султанбаев заверил, что войска их страны могут быть задействованы только для охраны стратегических объектов.

Наши военные не будут привлечены к какому-либо взаимодействию с участниками акций в Казахстане,

– подчеркнул спикер президента Кыргызстана.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев обвиняет в протестах в стране "международные террористические банды, прошедшие подготовку за границей". Поэтому он обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности.

Российские военные уже в Казахстане

. ОДКБ был создан в 1992 году. Кроме Казахстана, в эту организацию входят Россия, Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

6 января в Казахстан стали прибывать российские миротворцы. В ОДКБ заявили, что те уже "приступили к выполнению поставленных перед ними задач". Известно, что им была поручена охрана важных государственных и военных объектов, а также их попросили "способствовать казахским правоохранителям". Ранее в сети показали, как российские десантники готовятся отправиться в Алматы.

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