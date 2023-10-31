ХАМАС заявил об ударе по крупнейшему лагерю беженцев в Газе: Израиль не комментирует ситуацию
Источник:BBC
ХАМАС сообщает о многочисленных погибших и раненых в результате удара по лагерю для беженцев на севере Газы. Боевики обвиняют Израиль в инциденте – официальных комментариев от ЦАХАЛ пока не поступало.
Следует отметить, что после подобного удара по больнице в Газе 17 октября ЦАХАЛ опубликовал доказательства того, что инцидент стал следствием неудачно запущенной ракеты "Исламского джихада". Там добавили, что не проводили в тот день атаки.
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Что произошло в Джабалии
ХАМАС 31 октября сообщил об ударе по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы – палестинцы заявляют о по меньшей мере 50 погибших и множество раненых. Боевики обвинили в атаке израильскую армию, та же, в свою очередь, пока никак не комментировала ситуацию.
На территории Джабалии видны разрушения и кратеры / BBC
Известно, что это самый большой из восьми таких лагерей на территории Сектора Газы. По состоянию на июль 2023 г. ООН зарегистрировала там более 116 тысяч палестинских беженцев. Это небольшая, но густонаселенная территория, которая занимает всего 1,4 квадратного километра и в большинстве состоит из жилых домов. На территории лагеря также есть 26 школ, пункт распределения пищи, два центра здоровья, библиотека и семь колодцев.
Из-под завалов в Джабалии пытаются вытащить людей / APF
Вместе с другим лагерем – Шани, Джабалия входит в зону, население из которой израильская армия призвала эвакуироваться.
Война на Ближнем Востоке: последние новости
- Йеменские хуситы ударили по Израилю баллистическими ракетами и беспилотниками. Спикер армии страны настроен воинственно – говорит об "израильско-американской агрессии" против Сектора Газы и объясняет, что обстрелы Израиля – это поддержка братьев по мусульманской вере в Палестине.
- На фоне войны между ХАМАС и Израилем, Саудовская Аравия повышает боеготовность войск – после стычек с хуситами. На прошлой неделе на границе с Йеменом погибли четверо саудовских солдат.
- Сама же израильская армия объявила о начале боев с ХАМАСом в подземных тоннелях под Газой. За последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 300 целям. В частности, по пусковым пунктам противотанковых ракет и ракет под шахтами, а также по военным объектам в подземных туннелях, принадлежащих ХАМАС.