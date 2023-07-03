Уже обустраивают палатки: в сети показали фото вероятных лагерей "Вагнера" в Беларуси

Провальный вооруженный мятеж Пригожина стал причиной того, что часть его наемников перебросили в Беларусь. Собственно там, вероятно, уже обустраивают лагеря для бойцов ЧВК "Вагнера".

Фотографии, появившиеся у российского ресурса "Сирена", позволяют частично увидеть полевой лагерь наемников. Как уже сообщалось ранее, его построили в районе Осиповичей, что в Могилевской области, передает 24 Канал.

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Палатки наемников сняли местные

Журналисты отметили, что фотографии лагеря бойцов ЧВК "Вагнера" сняли местные жители. На фото можно увидеть, что в палатках обустраивают настил, устанавливают буржуйки. В общем, делают все для того, чтобы бойцы Пригожина не позамерзали в лесу, и чтобы их не съели медведи.

Так может выглядеть палаточный городок вагнеровцев в Беларуси / Фото "Сирена"

Стоит обратить внимание на то, что одна такая палатка может вмещать до 60 человек. Установка каждой из них занимает едва 30 минут. Вспомним, что ранее речь шла о 303 палатках, зафиксировавших на спутниковых снимках. Если они будут под завязку забитыми, то можно ожидать 18 180 бойцов, которых там могут разместить.

Наемников продолжают набирать

В издании не только показали палаточный городок. Там еще и рассказали, что в ЧВК "Вагнер" продолжают набирать бойцов, хоть и объявляли о приостановлении процедуры. Мол, наемники "временно не участвуют" в войне против Украины и "переезжают в Беларусь".

Реальность же несколько иная. Человек, нанимающий бойцов, имеет другое мнение на этот счет. Общаясь с журналистами, источник заявил, что база вагнеровцев в России останется. Более того, частная военная компания в дальнейшем будет набирать людей и отправлять их на войну.

Заметим, что ранее рассказывали, что в ЧВК "Вагнер" теперь набирают обманным путем. Ведь бойцы думают, что подписывают контракт с Пригожиным, а на самом деле – с минобороны России. Правда, в самой частной компании это опровергают. Мол, новобранцы заключают соглашения с ЧВК "Вагнера", а не оборонным ведомством страны-агрессора.

К слову, Пригожин мог фантастически обогатиться благодаря своей ЧВК "Вагнеру", В России признали, что на содержание его войска потратили почти триллион рублей. Если быть точнее, то речь идет о 858 миллиардах. Эту сумму в войско "повара Путина" вливали с 2013 года, когда его создали.