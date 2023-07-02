Пытается повсюду успеть: Жданов высмеял очередные действия и заявления Лукашенко
Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко не перестает делать одиозные заявления. Сначала он радуется, что Россия размещает ядерное оружие в его государстве, а потом говорит, что не будет его применять. Также выдает противоречивые заявления по поводу лагерей для ЧВК "Вагнера" в Беларуси.
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, Лукашенко "сыплет своими заявлениями направо и налево" и пытается повсюду успеть.
К теме Лукашенко заявил, что все зэки, которых завербовали в ЧВК "Вагнер", уже погибли в Украине
"Он радовался, что привезут ядерное оружие, и что одним нажатием на кнопку можно убить миллион людей. Затем он заявил, что все центры принятия решений ему известны, военные "все до сантиметра" измерили. Он фактически пытается угрожать всему миру, Европе в частности" , – вспомнил он.
Впоследствии белорусский диктатор заверил, что ему не придется использовать ядерное оружие. В то же время он рассказал, что якобы большая часть ядерки уже в Беларуси. Путин об этом не знает, а Лукашенко уже докладывает об этом.
Поток заявлений относительно ЧВК "Вагнера"
Лукашенко заявлял, что после неудачного "переворота" Евгения Пригожина его наемники будут учить белорусских военных воевать. Журналисты сообщали о лагере под Осиповичами на 8 тысяч человек.
Это лагерь для подготовки российских мобилизованных, которых готовят уже более 6 месяцев с момента объявления о первой волне мобилизации в России. Полигоны под Осиповичами и под Брестом используются в качестве учебных центров для российских мобилизованных. Они находятся там постоянно, продолжаются ротации,
– объяснил военный эксперт.
Однако сам Лукашенко подтвердил, что лагеря для вагнеровцев не будет, сказав, что все зеки Пригожина погибли в Украине и не пересекали границу Беларуси.
Олег Жданов предположил, что нелегитимный президент Беларуси услышал сетование белорусов, которые точно не в восторге от перспективы пребывания 8 тысяч зэков на территории их страны.
Жданов о заявлениях Лукашенко: смотрите видео
Лукашенко и вагнеровцы: главное
- Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего главарь вагнеровцев, совершивший мятеж против минобороны России, забрал свои войска в полевые лагеря. Впоследствии белорусский диктатор заявил, что уже принял Пригожина в Беларуси, ему предоставили определенные гарантии безопасности.
- Лукашенко отметил, что вагнеровцев не нужно бояться, от них вроде бы "надо перенимать опыт". По его словам, наемники Пригожина "не помешают белорусской армии". Очевидно, нелегитимный президент имел в виду, что зэки будут тренировать военных Беларуси.
- В СМИ сообщали, что в Беларуси начали строить лагерь для размещения наемников из ЧВК "Вагнера" в Осиповичах Могилевской области. Сам Лукашенко опроверг это, но спутниковые снимки от 30 июня демонстрируют по меньшей мере 303 палатки.
- Белорусский диктатор заявил, что все зэки, которых завербовали в ЧВК "Вагнера", уже погибли в Украине. По словам Лукашенко, проблему ЧВК "Вагнера" раздули. Причем не изнутри страны, а снаружи.