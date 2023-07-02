Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, Лукашенко "сипле своїми заявами направо та наліво" та намагається всюди встигнути.

До теми Лукашенко заявив, що всі зеки, яких завербували в ПВК "Вагнер", вже загинули в Україні

"Він радів, що привезуть ядерну зброю, і що одним натисненням на кнопку можна вбити мільйон людей. Потім він заявив, що всі центри прийняття рішень йому відомі, військові "все до сантиметра" виміряли. Він фактично намагається погрожувати всьому світу, Європі зокрема", – пригадав він.

Згодом білоруський диктатор запевнив, що йому не доведеться застосовувати ядерну зброю. Водночас він розповів, що нібито більша частина ядерки вже у Білорусі. Путін про це не знає, а Лукашенко вже доповідає про це.

Потік заяв щодо ПВК "Вагнера"

Лукашенко заявляв, що після невдалого "перевороту" Євгєнія Пригожина його найманці навчатимуть білоруських військових воювати. Журналісти повідомляли про табір під Осиповичами на 8 тисяч осіб.

Це табір для підготовки російських мобілізованих, яких там готують вже понад 6 місяців від моменту оголошення про першу хвилю мобілізації у Росії. Полігони під Осиповичами та під Брестом використовуються як навчальні центри для російських мобілізованих. Вони перебувають там постійно, тривають ротації,

– пояснив військовий експерт.

Проте сам Лукашенко підтвердив, що табору для вагнерівців не буде, сказавши, що усі зеки Пригожина загинули в Україні та не перетинали кордон Білорусі.

Олег Жданов припустив, що нелегітимний президент Білорусі почув нарікання білорусів, які точно не в захваті від перспективи перебування 8 тисяч зеків на території їхньої країни.

Жданов про заяви Лукашенка: дивіться відео

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