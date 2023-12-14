Это проблема, но ее можно решить: Свитан рассказал, как бороться с тепловизорными "Ланцетами"

Россияне оснастили свои дроны "Ланцеты" приборами ночного видения. Теперь они надеются парализовать линию фронта, ведь обновленные БПЛА усложнят действия украинских военных ночью.

Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что и сами по себе "Ланцеты" опасны для украинских сил. А дрон, оснащенный тепловизором, создаст ВСУ еще больше препятствий. Однако ситуация не безысходна.

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Зимой особенно опасны

"Ланцет", по словам военного эксперта, очень хороший беспилотник, в частности в режиме камикадзе, и он доставляет ВСУ немало хлопот. Кстати, "Ланцет" является копией израильского дрона Hero-400EC, однако неизвестно, как россияне получили оригинал из Израиля.

Когда "Ланцет" получит тепловизор, это будет большой проблемой для украинских сил – ночью, а также, что важно, в зимний период,

– заметил Свитан.

Летом "тепло" можно спрятать за "зеленкой" – за деревьями и кустарниками. А зимой на контрасте любой источник тепла заметен, в том числе, на дальнем расстоянии.

"Ланцет" В британской разведке назвали преимущество российских "Ланцетов", предназначенных для поражения наземной техники и других целей на линии фронта и в тылу противника. Главное их достоинство в том, что эти дроны могут длительно баражировать, отслеживая цель, а затем стремительно атаковать ее.

Как решить проблему

"Однако эту проблему можно решить, в частности, разбрасыванием в достаточном количестве тепловых ловушек. К примеру, размещать тепловые шашки на определенной местности, и ночью из-за них россияне не смогут выявить реальную цель", – отметил полковник запаса ВСУ.

Именно поэтому оккупанты "расстреливают" украинские позиции тепловыми шашками. Тем самым они создают "экран", мешающий работе тепловизоров. Такой способ используется, когда нужно скрыть на несколько минут какое-нибудь передвижение от снайперов или ночного контроля.

В качестве тепловых ловушек можно использовать многое – от горящих свечей до пылающих шин. Они будут отвлекать и нивелировать все возможности тепловизора.

Украинские силы найдут механизм, как избежать проблем от модернизированного "Ланцета". Однако реально это серьезная проблема, о которой нужно говорить,

– подчеркнул Роман Свитан.

Также нужно искать средства борьбы с "Ланцетами" как таковыми, начиная от системы радиоэлектронной борьбы до зениток, работающих по этим дронам также довольно успешно.

Как российская армия совершенствует "Ланцеты"