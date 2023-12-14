Это проблема, но ее можно решить: Свитан рассказал, как бороться с тепловизорными "Ланцетами"
Россияне оснастили свои дроны "Ланцеты" приборами ночного видения. Теперь они надеются парализовать линию фронта, ведь обновленные БПЛА усложнят действия украинских военных ночью.
Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что и сами по себе "Ланцеты" опасны для украинских сил. А дрон, оснащенный тепловизором, создаст ВСУ еще больше препятствий. Однако ситуация не безысходна.
Читайте также Зайдут в тыл врага до 40 километров: Украина имеет первые образцы собственных дронов типа "Ланцет"
Зимой особенно опасны
"Ланцет", по словам военного эксперта, очень хороший беспилотник, в частности в режиме камикадзе, и он доставляет ВСУ немало хлопот. Кстати, "Ланцет" является копией израильского дрона Hero-400EC, однако неизвестно, как россияне получили оригинал из Израиля.
Когда "Ланцет" получит тепловизор, это будет большой проблемой для украинских сил – ночью, а также, что важно, в зимний период,
– заметил Свитан.
Летом "тепло" можно спрятать за "зеленкой" – за деревьями и кустарниками. А зимой на контрасте любой источник тепла заметен, в том числе, на дальнем расстоянии.
"Ланцет"В британской разведке назвали преимущество российских "Ланцетов", предназначенных для поражения наземной техники и других целей на линии фронта и в тылу противника. Главное их достоинство в том, что эти дроны могут длительно баражировать, отслеживая цель, а затем стремительно атаковать ее.
Как решить проблему
"Однако эту проблему можно решить, в частности, разбрасыванием в достаточном количестве тепловых ловушек. К примеру, размещать тепловые шашки на определенной местности, и ночью из-за них россияне не смогут выявить реальную цель", – отметил полковник запаса ВСУ.
Именно поэтому оккупанты "расстреливают" украинские позиции тепловыми шашками. Тем самым они создают "экран", мешающий работе тепловизоров. Такой способ используется, когда нужно скрыть на несколько минут какое-нибудь передвижение от снайперов или ночного контроля.
В качестве тепловых ловушек можно использовать многое – от горящих свечей до пылающих шин. Они будут отвлекать и нивелировать все возможности тепловизора.
Украинские силы найдут механизм, как избежать проблем от модернизированного "Ланцета". Однако реально это серьезная проблема, о которой нужно говорить,
– подчеркнул Роман Свитан.
Также нужно искать средства борьбы с "Ланцетами" как таковыми, начиная от системы радиоэлектронной борьбы до зениток, работающих по этим дронам также довольно успешно.
Как российская армия совершенствует "Ланцеты"
- Эти дроны являются мощным оружием, которое россияне к тому же постоянно модифицируют. Так, в новом дроне улучшилась дальность поражения, система прицеливания и увеличилась боевая нагрузка. Он может переносить 3 – 5 килограммов взрывчатки, что представляет серьезную угрозу.
- Также улучшение "Ланцетов" коснулось их дальности полета. Ранее эти беспилотники барражировали на расстояние до 40 километров, а в обновленной версии могут преодолевать расстояние 60 – 70 километров.
- Аналитики британской разведки отмечают, что россияне чаще применяют "Ланцеты" для атаки на важные цели. Кроме того, привлекают их к контрбатарейной борьбе, чтобы поразить цель противника.