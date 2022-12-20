В Тернопольской области канализацию забило деньгами
Источник:"Суспильне"
В Лановцах в Тернопольской области канализацию забило деньгами. Кто-то смыл большие купюры евро и фунтов в унитаз.
Деньги обнаружили местные коммунальщики, которые и чистили забитую канализацию. Об этом рассказал городской голова Роман Казновецкий, опубликовав соответствующее видео.
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Кому-то мешали деньги
Украинцы любят смывать в унитаз что не надо, на что часто жалуются коммунальщики, ведь все, кроме туалетной бумаги и жидкостей, забивает канализационные стоки. Однако такую находку коммунальщики Лановцев обнаружили впервые. Кто-то слил в унитаз настоящие обожженные евро и фунты.
Сколько средств человек "израсходовал" в унитаз подсчитать невозможно. Ведь часть денег ушла в канализацию.
Работники коммунального предприятия обнаружили обожженные купюры. Деньги настоящие. Это в основном евро и фунты. По словам работников, было найдено до семисот евро только сотнями, сколько их сбежало в канализацию на данный момент не известно. Коммунальщики извлекли только те, которые забили канализационные стоки,
– сказал он.
Почему деньги попали в канализацию в городе не знают и из местных жителей никто не узнавал. Однако мэр города попросил украинцев держать деньги в банке, а еще лучше донатить на ВСУ.
Уважаемые жители Лановецкого общества и Украины. Не забивайте канализацию. Используйте банковские учреждения. Лучше донатьте на ВСУ,
– написал Роман Казновецкий.
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Комусь заважали гроші
Українці люблять змивати в унітаз що не треба, на що часто скаржаться комунальники, адже все, окрім туалетного паперу та рідин забиває каналізаційні стоки. Проте таку знахідку комунальники Ланівців виявили вперше. Хтось злив в унітаз справжні обпалені євро та фунти.
Скільки коштів людина "витратила" в унітаз підрахувати неможливо. Адже частина грошей пішла в каналізацію.
Працівники комунального підприємства знайшли обпалені купюри. Гроші справжні. Це переважно євро та фунти. За словами працівників, було знайдено до семиста євро тільки сотками, скільки їх втекло в каналізацію на разі не відомо. Комунальники витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки,
– сказав він.
Почему деньги попали в канализацию в городе не знают и из местных жителей никто не узнавал. Однако мэр города попросил украинцев держать деньги в банке, а еще лучше донатить на ВСУ.
Уважаемые жители Лановецкого общества и Украины. Не забивайте канализацию. Используйте банковские учреждения. Лучше донатьте на ВСУ,
– написал Роман Казновецкий.
Реакция сети
Украинцы удивлены такой находкой коммунальщиков. Некоторые предполагают, что кто-то смыл взятку. Также есть версия, что священник УПЦ МП смыл "лишнее" перед проверкой СБУ. Некоторые в шоке от того, что человек, который это сделал, не отдал деньги на благотворительность.
Жители Лановцев шутливо удивляются, где в их маленьком городке можно столько украсть.
- "Это московский патриархат перед проверкой СБУ"
- "Где в Лановцах можно столько украсть?"
- А сколько людей онкобольных умирает из-за нехватки средств на лечение, нет слов"
- "Реально лучше бы на ВСУ задонатили"
- "А еще говорят украинцы плохо живут"
- "Так вот почему орки воруют наши унитазы"
- "Наверное, какой-то коррупционер ждал обыска, съесть все не смог, смыл в унитаз. Сначала хотел сжечь, но это бы могло его выдать. Как-то так наверняка."
- "Там была печать фальшивых денег"
- "Кто-то "заметал" следы, когда в дверь били СБУ. Поэтому и сгореть не успели"
- "Жаль человека, который их потерял"