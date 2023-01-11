Путин или его окружение выравнивают влияние в России, – Арестович о назначении Лапина
В России внезапно подняли "из небытия" бывшего командующего центральным военным округом Александра Лапина, ставшего командующим сухопутными войсками. Ранее на него кидались глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин за поражение на Харьковском направлении.
Об этом на встрече с российским правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, передает 24 канал. По его словам, это демонстрирует, что либо сам российский диктатор Владимир Путин, либо кто-то влиятельный из его окружения, способен выровнять ситуацию между враждебными кланами.
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Минобороны и генштаб имеют влияние в России
Как отметил Арестович, понятно, что минобороны оккупантов и генштаб до сих пор оказывают серьезное влияние внутри России. Они фактически сумели поднять из небытия человека, неоднократно уничтоженного медийно.
Фактически в бюрократных играх постсоветского союза реанимация из состояния "аппаратной смерти" – редкое явление. Значит, были сильные аргументы и сильное влияние. Поэтому Кадырову с Пригожиным не так уж просто,
– заметил Арестович.
И Кадырову, и Пригожину, которые раньше бросались на Лапина, не так-то просто завоевывать влияние в России. Ведь куда посмотри – повсюду они будут окружены сухопутными войсками. Это очень неприятно для них, ведь всегда кто-то может промахнуться, не подвезти снаряды для их группировок, топливо и т.д.
Арестович прокомментировал возвращение Лапина: смотрите видео
Поэтому такова история. Весьма неприятна для Кадырова и Пригожина. Нам она демонстрирует, что либо Путина, либо кто-нибудь в его окружении понимает, что такое баланс. И зачем балансировать разные группы влияния,
– считает Арестович.
В России снова засветился Лапин
- Александр Лапин стал новым командующим сухопутных войск. По данным местных СМИ, он исполняет свои обязанности уже полтора месяца.
- Ранее, в октябре 2022 года, Лапина сняли с должности командующего группировкой российских войск "Центр". Это произошло после критики от Рамзана Кадырова в "сдаче" Лимана и прорыва ВСУ в Донецкой области.
- Владелец ЧВК Вагнера Пригожин также наезжал на Лапина и говорил, что высшее военное командование России должно воевать "босиком с автоматами на передовой".