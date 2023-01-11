Путин или его окружение выравнивают влияние в России, – Арестович о назначении Лапина

В России внезапно подняли "из небытия" бывшего командующего центральным военным округом Александра Лапина, ставшего командующим сухопутными войсками. Ранее на него кидались глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин за поражение на Харьковском направлении.

Об этом на встрече с российским правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, передает 24 канал. По его словам, это демонстрирует, что либо сам российский диктатор Владимир Путин, либо кто-то влиятельный из его окружения, способен выровнять ситуацию между враждебными кланами.

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Минобороны и генштаб имеют влияние в России

Как отметил Арестович, понятно, что минобороны оккупантов и генштаб до сих пор оказывают серьезное влияние внутри России. Они фактически сумели поднять из небытия человека, неоднократно уничтоженного медийно.

Фактически в бюрократных играх постсоветского союза реанимация из состояния "аппаратной смерти" – редкое явление. Значит, были сильные аргументы и сильное влияние. Поэтому Кадырову с Пригожиным не так уж просто,

– заметил Арестович.

И Кадырову, и Пригожину, которые раньше бросались на Лапина, не так-то просто завоевывать влияние в России. Ведь куда посмотри – повсюду они будут окружены сухопутными войсками. Это очень неприятно для них, ведь всегда кто-то может промахнуться, не подвезти снаряды для их группировок, топливо и т.д.

Арестович прокомментировал возвращение Лапина: смотрите видео

Поэтому такова история. Весьма неприятна для Кадырова и Пригожина. Нам она демонстрирует, что либо Путина, либо кто-нибудь в его окружении понимает, что такое баланс. И зачем балансировать разные группы влияния,

– считает Арестович.

В России снова засветился Лапин