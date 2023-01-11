Про це на стрімі з російським правозахисником Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, передає 24 канал. За його словами, це демонструє, що або сам російський диктатор Владімір Путін, або хтось впливовий з його оточення здатен вирівняти ситуацію між ворожими кланами.

До теми "У Путіна є принцип": чому диктатор дав нову посаду генералу Лапіну

Міноборони та генштаб мають вплив в Росії

Як наголосив Арестович, зрозуміло, що міноборони окупантів та генштаб досі мають серйозний вплив всередині Росії. Вони фактично зуміли підняти з небуття людину, яка була неодноразово знищена медійно.

Фактично в бюрократних іграх пострадянського союзу реанімація зі стану "апаратної смерті" – рідкісне явище. Значить були сильні аргументи та сильний вплив. Тому Кадирову із Пригожиним не так вже й просто,

– зауважив Арестович.

І Кадирову, і Пригожину, які раніше кидалися на Лапіна, не так вже й просто завойовувати вплив в Росії. Адже куди глянь – всюди вони будуть оточені сухопутними військами. Це досить неприємно для них, адже завжди хтось може промахнутися, не підвезти снаряди для їхніх угруповань, паливо тощо.

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Тому така історія. Досить неприємна для Кадирова та Пригожина. Нам вона демонструє, що або Путіна, або хтось в його оточенні розуміє, що таке баланс. І навіщо балансувати різні групи впливу,

– вважає Арестович.

В Росії знову засвітився Лапін