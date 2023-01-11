Про це на стрімі з російським правозахисником Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, передає 24 канал. За його словами, це демонструє, що або сам російський диктатор Владімір Путін, або хтось впливовий з його оточення здатен вирівняти ситуацію між ворожими кланами.
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Міноборони та генштаб мають вплив в Росії
Як наголосив Арестович, зрозуміло, що міноборони окупантів та генштаб досі мають серйозний вплив всередині Росії. Вони фактично зуміли підняти з небуття людину, яка була неодноразово знищена медійно.
Фактично в бюрократних іграх пострадянського союзу реанімація зі стану "апаратної смерті" – рідкісне явище. Значить були сильні аргументи та сильний вплив. Тому Кадирову із Пригожиним не так вже й просто,
– зауважив Арестович.
І Кадирову, і Пригожину, які раніше кидалися на Лапіна, не так вже й просто завойовувати вплив в Росії. Адже куди глянь – всюди вони будуть оточені сухопутними військами. Це досить неприємно для них, адже завжди хтось може промахнутися, не підвезти снаряди для їхніх угруповань, паливо тощо.
Арестович прокоментував повернення Лапіна: дивіться відео
Тому така історія. Досить неприємна для Кадирова та Пригожина. Нам вона демонструє, що або Путіна, або хтось в його оточенні розуміє, що таке баланс. І навіщо балансувати різні групи впливу,
– вважає Арестович.
В Росії знову засвітився Лапін
- Алєксандр Лапін став новим командувачем сухопутних військ. За даними місцевих ЗМІ, він виконує свої обов'язки вже півтора місяця.
- Раніше, в жовтні 2022 року, Лапіна зняли з посади командувача угрупуванням російських військ "Центр". Це сталося після критики від Рамзана Кадирова у "здачі" Лимана та прориву ЗСУ на Донеччині.
- Власник ПВК Вагнера Пригожин також наїжджав на Лапіна та говорив, що найвище військове командування Росії має воювати "босоніж з автоматами на передовій".