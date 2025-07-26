Стало известно, кто погиб в Днепре в результате удара по ЖК: это 21-летняя девушка и ее муж
- 26 июля во время массированной атаки на Днепр и район погибли три человека.
- Среди жертв оккупантов – 21-летняя Лариса Стягайло и ее муж.
Ночью 26 июля Днепр оказался под массированной атакой баллистических ракет и дронов. Взрывы в городе и пригороде не стихали. На утро стало известно, что вражеский удар унес жизни трех человек. Еще шестеро пострадали.
Двое жертв российской атаки на Днепр – это супруги, передает 24 Канал.
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Что известно о погибших в Днепре?
Россияне ударили по многоэтажке жилого комплекса "Новодворянский". В результате удара была повреждена крыша и верхние этажи дома.
Именно в этом доме была ранена, по данным СМИ, 21-летняя Лариса Стягайло. Ее муж погиб на месте.
Спасатели смогли достать девушку из-под завалов. Ее срочно доставили в больницу. Медики отчаянно боролись за жизнь молодой днепрянки. Впрочем, позже стало известно, что она умерла от полученных травм.
Лариса Стягайло, которая погибла в Днепре 26 июля / Фото соцсети
Крыша и верхний этажи ЖК "Новодворянский"/ Фото городской совет
К слову, Харьков тоже подвергся комбинированному удару. По городу били бомбами, ракетами и дронами. Вследствие этой террористической атаки россиян пострадали 6 человек, из них 4 – сотрудники ГСЧС.