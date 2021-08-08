В Латвии самолет не смог набрать высоту и упал на землю: погиб пилот

В Цесисском крае Латвии разбился частный самолет с двумя людьми на борту. В результате авиакатастрофы погиб пилот, который был гражданином Литвы.

Авария произошла 8 августа в Прикульской волости во время взлета воздушного судно. Сейчас на месте происшествия работают специалисты Управления гражданской авиации Латвии.

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Погиб пилот самолета

На момент инцидента в самолете находились двое граждан Литвы.

В результате катастрофы погиб пилот.

Пассажира с травмами госпитализировали.

Известно, что пострадавший самостоятельно выбрался из воздушного судна.

Полиция открыла уголовное производство и сейчас работает на месте происшествия, пытаясь выяснить причины трагического инцидента.

Представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс сообщил, что при взлете легкомоторный самолет не смог выровняться и набрать высоту, после этого он упал на землю.