В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Задержание россиянина связано с уголовным делом против латвийского депутата Яниса Адамсона, которого также подозревают в шпионаже. Имени россиянина не называют.

Неизвестно, какую именно должность в Латвии занимает россиянин. О его задержании сообщили 16 июня.

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Депутата подозревают в шпионаже

Члена фракции "Согласие" подозревают в более чем 40 фактах шпионажа. По данным следствия, Адамсон в течение последних 4 лет передавал России информацию о бюджете армии, закупках, восточной границе и позиции по "Северному потоку-2". Для связи с Москвой чиновник использовал свой парламентский компьютер.

10 июня Сейм лишил Адамсона неприкосновенности, а правоохранители взяли его под стражу.

Кстати, сам подозреваемый перед тем говорил, что не представляет, как его могут арестовать и называл весь процесс "цирком".

Шпионский скандал в Болгарии

19 марта в Софии задержали 6 человек по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Они передавали информацию через связи в российском посольстве, а также вербовали других к незаконной деятельности.

22 марта болгарское министерство иностранных дел выслало из страны 2 дипломатов из России за разведывательную деятельность. В Москве все обвинения традиционно отвергли.

Адамсонс работал в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Там он владел определенной информацией, однако доступа к гостайне не имел.