Латвия останавливает железнодорожный транзит белорусских военных грузов в свои порты
Источник:Satiksmes ministrija
В Латвии приняли решение расторгнуть соглашение с Беларусью. Она позволяла стране прямые железнодорожные перевозки военных грузов через порты в третьи страны.
Согласно соглашению, Беларусь имела разрешение на прямую перевозку военных грузов в третьи страны, используя порты Латвии.
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Соответствующее разрешение существовало с 25 января 1994 г., когда Латвия еще не была присоединена к Европейскому Союзу. Присоединение к ЕС состоялось 1 мая 2004 года, а членство НАТО – 29 марта 2004 года.
Согласно этому, Латвия связана с правовыми нормами с этими международными организациями. Договор с Беларусью на эти нормы не распространяется.
Кроме того, государственное управление Латвии в целом пересматривает двусторонние отношения с Россией и Беларусью в контексте российской войны в Украине.
Что известно о последних новостях из Латвии
- Сейм Латвии поддержал законопроект, позволяющий демонтировать памятник "освободителям" в Риге. Поэтому в Кремле сильно "подгорело". Глава МИД России в привычной манере обвинил Латвию в русофобии и забвении всех своих обязательств.
- Главы МИД Латвии, Литва и Эстонии приехали в Киев и встретились с президентом Владимиром Зеленским. Также политики стран Балтии посетили Ирпень, где российские военные совершали военные преступления.
- В Латвии россиянка набросилась на украинку с ребёнком. Женщина кричала, что якобы Украина "сама себя бомбит" и бросалась у украинцев деньгами.
- Литва, Латвия, Эстония и Польша выступили за усиление защиты восточного фланга НАТО во время проведения саммита в Мадриде в конце июня.
- В Киев следуют 11 пассажирских автобусов, загруженных гуманитарной помощью из Латвии. Это подарок украинской столице от Риги. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
- Латвийское правительство признало действия России против украинского народа геноцидом. Текст заявления опубликовали на сайте Сейма. В Латвии подчеркнули, что это не первый акт геноцида украинцев россиянами, вспомнив Голодомор 1932 – 1933 годов.