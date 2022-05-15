Латвия останавливает железнодорожный транзит белорусских военных грузов в свои порты

В Латвии приняли решение расторгнуть соглашение с Беларусью. Она позволяла стране прямые железнодорожные перевозки военных грузов через порты в третьи страны.

Согласно соглашению, Беларусь имела разрешение на прямую перевозку военных грузов в третьи страны, используя порты Латвии.

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Соответствующее разрешение существовало с 25 января 1994 г., когда Латвия еще не была присоединена к Европейскому Союзу. Присоединение к ЕС состоялось 1 мая 2004 года, а членство НАТО – 29 марта 2004 года.

Согласно этому, Латвия связана с правовыми нормами с этими международными организациями. Договор с Беларусью на эти нормы не распространяется.

Кроме того, государственное управление Латвии в целом пересматривает двусторонние отношения с Россией и Беларусью в контексте российской войны в Украине.

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