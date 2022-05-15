Згідно з угодою, Білорусь мала дозвіл на пряме перевезення військових вантажів до третіх країн, використовуючи порти Латвії.
Важливо НАТО збільшить свою присутність у балтійському регіоні для безпеки Швеції та Фінляндії
Відповідний дозвіл існував з 25 січня 1994 року, коли Латвія ще не була приєднана до Європейського Союзу. Приєднання до ЄС відбулося 1 травня 2004 року, а до членства НАТО – 29 березня 2004 року.
Відповідно до цього, Латвія зв'язана правовими нормами з цими міжнародними організаціями. Договір з Білоруссю до цих норм не поширюється.
Крім того, державне управління Латвії загалом переглядає двосторонні відносини з Росією та Білоруссю в контексті російської війни в Україні.
Що відомо про останні новини з Латвії
- Сейм Латвії підтримав законопроєкт, який дозволить демонтувати пам'ятник "визволителям" у Ризі. Через це у Кремлі добряче "підгоріло". Очільник МЗС Росії у звичній манері звинуватив Латвію у русофобії та забутті всіх своїх зобов'язань.
- Очільники МЗС Латвії, Литва та Естонії приїхали у Київ та зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Також політики країн Балтії відвідали Ірпінь, де російські військові скоювали воєнні злочини.
- У Латвії росіянка накинулася на українку з дитиною. Жінка кричала, що нібито Україна "сама себе бомбить" та кидалася в українців грошима.
- Литва, Латвія, Естонія та Польща виступили за посилення захисту східного флангу НАТО під час проведення саміту в Мадриді наприкінці червня.
- До Києва прямують 11 пасажирських автобусів, завантажених гуманітарною допомогою з Латвії. Це подарунок для української столиці від Риги. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
- Латвійський уряд визнав дії Росії проти українського народу геноцидом. Текст заяви опублікували на сайті Сейму. У Латвії наголосили, що це не перший акт геноциду українців росіянами, пригадавши Голодомор 1932 – 1933 років.
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