Латвия отказала Беларуси в выдаче оппозиционера Цепкало

Латвия отказала Беларуси в просьбе выдать политика Валерия Цепкало. Соответствующее решение приняли 28 июня.

Об этом сообщили в генеральной прокуратуре балтийской страны. Однако причины отказа пока не комментируют.

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Просьбу следует отклонить

Стоит заметить, что главы МИД и минюста Эдгар Ринкевичс и Янис Борданс в феврале заявляли, что просьбу выдать белорусских оппозиционеров следует отклонить.

В латвийском законодательстве предусмотрен отказ в выдаче человека, если речь идет о политических мотивах.

К слову, проверяя запрос о выдаче, генпрокуратура может попросить МИД и учреждения госбезопасности дать свою оценку ситуации, чтобы выяснить:

не просят ли выдать человека по политическим мотивам;

не связана ли просьба с намерением власти другого государства начать уголовное преследование человека;

не просят ли выдать человека, чтобы наказать его за политические взгляды.

В Беларуси осудили Бабарыко

В Беларуси 6 июля приговорили к 14 годам заключения оппозиционера Виктора Бабарыко.

Его задержали в июне 2020 года после заявления о желании идти на выборы главы государства.

Главу "Белгазпромбанка" считали одним из главных соперников Лукашенко.

Валерий Цепкало – это белорусский политик, который шел на президентские выборы в 2020 году. Однако режим Лукашенко не зарегистрировал оппозиционера кандидатом.

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