Последние уже перекрашиваются: Латвия передаст Украине все свои боевые вертолеты
Источник:The Independent
С начала полномасштабного вторжения России Латвия потратила на помощь Украине более 1,3% ВВП. Однако она на этом не останавливается, и вскоре завершит передачу нашему государству всего своего флота вертолетов.
Пока последние вертолеты готовятся к отправке в Украину. Об этом на конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
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Латвия начала помогать еще до начала полномасштабной войны
Премьер-министр подчеркнул, что Латвия начала помогать Украине еще в конце 2021 года. Тогда страна приняла решение о передаче нашему государству переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, прибывших в Украину за день до начала полномасштабного вторжения России. Более того, сейчас все латвийские ракеты Stinger помогают бороться против оккупантов.
Уже после вторжения россиян правительство Латвии потратило более 1,3% ВВП на все виды помощи Украине. При этом более 1% – именно на военные нужды.
Более того, кроме всего этого Латвия помогает также в обучении украинских воинов и поставляет беспилотники. Что касается вертолетов, то они перекрашиваются, "чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо".
У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты – последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо – мы отправляем в Украину,
– сказал Кришьянис Кариньш.
Латвия передает Украине и конфискованные автомобили
- В начале февраля министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс предложил отправлять в Украину. конфискованные у пьяных водителей автомобили, которые обычно продаются на аукционах.
- Первые 8 конфискованных автомобилей, которые оценивались примерно в 18 500 евро, отправились на нужды ВСУ и медиков уже 10 марта. Их передали армейским частям Минобороны Украины, Винницкой областной клинической больнице и Территориальному медобъединению Купянского совета.
- Впоследствии, в начале июня, Латвия бесплатно передала на нужды ВСУ еще 66 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.