Последние уже перекрашиваются: Латвия передаст Украине все свои боевые вертолеты

С начала полномасштабного вторжения России Латвия потратила на помощь Украине более 1,3% ВВП. Однако она на этом не останавливается, и вскоре завершит передачу нашему государству всего своего флота вертолетов.

Пока последние вертолеты готовятся к отправке в Украину. Об этом на конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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Латвия начала помогать еще до начала полномасштабной войны

Премьер-министр подчеркнул, что Латвия начала помогать Украине еще в конце 2021 года. Тогда страна приняла решение о передаче нашему государству переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, прибывших в Украину за день до начала полномасштабного вторжения России. Более того, сейчас все латвийские ракеты Stinger помогают бороться против оккупантов.

Уже после вторжения россиян правительство Латвии потратило более 1,3% ВВП на все виды помощи Украине. При этом более 1% – именно на военные нужды.

Более того, кроме всего этого Латвия помогает также в обучении украинских воинов и поставляет беспилотники. Что касается вертолетов, то они перекрашиваются, "чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо".

У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты – последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо – мы отправляем в Украину,

– сказал Кришьянис Кариньш.

Латвия передает Украине и конфискованные автомобили