Лауреатку Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи в Мьянме приговорили к 4 годам тюрьмы
Источник:The New York Times
В Мьянме за подстрекательство к беспорядкам и нарушение правил, связанных с борьбой против COVID-19, осудили политика Аун Сан Су Чжи. Ранее ее отстранили от власти в результате военного переворота.
Лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам тюрьмы. Этот приговор стал началом всех дел, которые возбудили против Су Чжи после военного переворота.
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О решении суда журналистам сообщили анонимно. Все суды над Су Чжи являются закрытыми.
Единственным источником информации о судебном процессе были адвокаты подсудимой, но в октябре 2021 года им запретили сообщать что-либо об этом.Справка. Аун Сан Су Чжи является политической деятельницей Мьянмы. Лауреаткой Нобелевской премии мира она стала в 1991 году. Военные примерно 15 лет держали ее под домашним арестом.
Хотят помешать баллотироваться
Су Чжи обвиняют в ряде преступлений. Речь идет о коррупции, нарушении законов о ликвидации последствий стихийного бедствия и экспорте-импорте из-за обнаружения в ее доме переносных раций во время обысков.
Human Rights Watch считает, что все обвинения фальшивы и политически мотивированные. Организация отмечает, что дела имеют целью помешать Су Чжи участвовать в выборах.
Что известно о военном перевороте в Мьянме
- Причиной обострения конфликта между властью и военными стали выборы в ноябре 2020 года. Победила там партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". Военные заявили, что не признают результатов.
- Военные 1 февраля 2021 года совершили в Мьянме военный переворот. После этого в стране объявили чрезвычайное положение. Силовики арестовали действующего президента Вин Мьина и политика Аун Сан Су Чжи.
- С тех пор в стране продолжаются противостояния. Силовики убили более 700 митингующих.