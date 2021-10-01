Лава из вулкана на Канарах образовала в океане полуостров: его площадь постоянно увеличивается

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах, которое началось еще в конце сентября, продолжает быть активным. Его лава продолжает стекать в Атлантический океан. Сейчас там образовался большой полуостров.

Площадь полуострова, по последним данным, составляет около 20 гектаров, что эквивалентно более 25 футбольным полям.

Важно Как 14 футбольных полей: лава из вулкана на Канарах охватила площадь океана в 10 гектаров

Лава начала каскадом падать в океан 2 дня назад. С тех пор площадь образованного полуострова увеличилось вдвое. По последним оценкам, на пути к океану лава уничтожила 855 домов, еще 126 частично повреждены.

Министр сельского хозяйства, рыбалки и продовольствия пообещал помощь фермерам, чьи банановые плантации уничтожил поток лавы или которые иным образом пострадали в результате извержения.

Есть ли опасность для населения

Комитет по вопросам чрезвычайных ситуаций предупредил, что изменение направления ветра может принести новые риски, связанные с облаками токсичных газов, которые образуются при падении расплавленной породы в океан.

С возможным изменением направления ветров, которые до сих пор отгоняли вулканические газы в сторону моря, запах серы будет ощущаться с большей интенсивностью,

– сказал представитель комитета Рубен Фернандес.

Извержение вулкана – это не только разрушение

Хотя изначальное влияние расплавленных горных пород разрушительно для флоры и фауны, в более долгосрочной перспективе оно может оказаться полезным. В частности, вынося минералы из ядра Земли на поверхность и обеспечивая среду обитания как под водой, так и на суше.

Лава сформирует каменистую платформу, которая станет субстратом для многих морских видов в будущем, то есть через 3 – 5 лет,

– сказал исследователь биоразнообразия из Университета Ла-Пальмы Фернандо Туя.

Ранее руководитель местного правительства заявил, что в результате извержения Канары потеряют примерно треть урожая бананов, от которого сильно зависит местная экономика.