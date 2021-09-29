Лава после извержения вулкана на Канарах быстро движется к океану: есть опасность для населения

На Канарах 19 сентября произошло извержение вулкана. Один из двух потоков лавы стремительно движется в сторону Атлантического океана. Ученые заявили, что это может вызвать опасное явление.

Сейчас более горячий и более жидкий поток направляется в сторону небольшого прибрежного города Тодоке.

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В чем заключается опасность

Если лава достигнет моря, в результате химической реакции произойдет выброс в атмосферу токсичных паров, особенно соляной кислоты, которая опасна для дыхания и раздражает глаза и кожу.

По последним данным, поток лавы находится в 800 метрах от Атлантического океана.

Ранее один из двух потоков лавы на острове Ла Пальма замедлился, однако второй набирает скорость и продолжает двигаться в сторону побережья.

Добавим, что Кумбре-Вьеха – это один из наиболее активных вулканов Канарского архипелага. Вулкан расположен на острове Пальма.

Вулкан Кумбре-Вьеха: карта

Извержение вулкана на Канарах