В Киеве загорелся один из крупнейших торговых центров: кадры пожара

В столице вспыхнул пожар в Святошинском районе. Впоследствии стало известно, что горит торговый центр Lavina Mall.

Расположен объект по адресу: улица Берковецкая, 6Д. О пожаре в Киеве сообщили телеграм-паблики 31 мая около 22:00, – информирует 24 Канал.

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Вспыхнул Lavina Mall

На кадрах, которые публикуют в сети, видно, что на место происшествия прибыли спасатели. Они начали операцию по ликвидации пламени.

Загорелся киевский торговый центр: смотрите видео с телеграм-каналов

Спасатели ликвидируют пламя в Lavina Mall: смотрите видео из пабликов

Отметим, что торговый центр Lavina Mall открыли в 2016 году. Торговая площадь ТЦ составляет 127 тысяч квадратных метров. В компании указывают, что с ними сотрудничает более 400 магазинов, в частности самых известных мировых брендов.

Посетители торгового центра могут найти среди ассортимента: товары для дома и спорта, электронику, парфюмерию и косметику, детские игрушки и белье. Кроме того, в Lavina Mall есть немало ресторанов, в которых всегда можно увидеть немало людей.

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