Вместо танго Киев и Запад танцуют брейк-данс: Лавров сделал циничное заявление о войне в Украине

В столице Северной Македонии в эти дни проходит встреча министров ОБСЕ. К мероприятию впервые со времени полномасштабной войны был допущен представитель России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции саммита глав МИД стран ОБСЕ выдал очередную порцию абсурдных заявлений.

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Исполняют "не тот танец"

Так, "дипломат" заявил, что страна-агрессор якобы открыта для переговоров. Однако готовности Кремля договариваться маловато, считает Лавров. Нужно, чтобы Киев и Запад тоже хотели переговоров, но этого нет.

Объясняя невозможность перемирия, российский министр прибег к своеобразному сравнению. Он сказал, что для переговоров нужны две стороны, как в танго, обвинив Киев и союзников в том, что они "танцуют брейк-данс", где нужно солировать.

Лавров пожаловался, что ни от Украины, ни от ее западных партнеров нет никакого намека на то, что они готовы капитулировать. Здесь россиянин вспомнил, что Зеленский до сих пор не отменил декрет, запрещающий вести переговоры с Путиным.

Кроме того, чиновник Кремля снова повторил любимую фразу своей пропаганды, что якобы Россия воюет не с Украиной, а со всем Западом. Также он назвал безосновательными страхи Европы о том, что в случае победы в Украине, Россия нападет на другие страны, в частности, Балтии.

"Цели "сво" менять не будем"

Кроме того, Лавров отметил, что якобы Москва не планирует менять цели так называемой "сво", потому что на то якобы нет оснований.

Также чиновник назвал новую причину "необходимости" и дальше совершать агрессию против Украины. По мнению Лаврова, продолжать войну "следует" хотя бы только ради того, чтобы "заставить украинцев выполнять собственную Конституцию". "Дипломат" откуда-то взял, что якобы она обязывает отказаться от украинского языка в школах в пользу русского.

Лавров на встрече ОБСЕ: что известно