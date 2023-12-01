Міністр закордонних справ Сергій Лавров на пресконференції саміту глав МЗС країн ОБСЄ видав чергову порцію абсурдних заяв.

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Виконують "не той танець"

Так, "дипломат" заявив, що країна-агресорка нібито відкрита до переговорів. Проте готовності Кремля домовлятися замало, вважає Лавров. Потрібно, аби Київ та Захід теж хотіли перемовин, однак цього немає.

Пояснюючи неможливість перемир'я, російський міністр вдався до своєрідного порівняння. Він сказав, що для переговорів потрібні двоє сторін, як у танго, звинувативши Київ та союзників у тому, що вони натомість "танцюють брейк-данс", де треба солювати.

Лавров пожалівся, що ні від України, ні від її західних партнерів немає жодного натяку, що вони готові капітулювати. Тут росіянин згадав, що Зеленський досі не скасував декрет, який забороняє вести переговори з Путіним.

Крім того, чиновник Кремля знову повторив найулюбленішу фразу своєї пропаганди, що нібито Росія воює не з Україною, а з усім Заходом. Також він назвав безпідставними страхи Європи про те, що у разі перемоги в Україні, Росія нападе на інші країни, зокрема Балтії.

"Цілі "сво" міняти не будемо"

Крім того, Лавров зазначив, що, мовляв, Москва не планує змінювати цілі так званої "сво", бо на те нібито немає підстав.

Також чиновник назвав нову причину "необхідності" й надалі здійснювати агресію проти України. На думку Лаврова, продовжувати війну "слід" хоча б лише заради того, щоб "змусити українців виконувати власну Конституцію". "Дипломат" звідкись узяв, що нібито вона зобов'язує відмовитися від української мови у школах на користь російської.

Лавров на зустрічі ОБСЄ: що відомо