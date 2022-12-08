В деревянном комфортнее: Лавров очень испугался гендерно-нейтральных туалетов в ЕС

Сергею Лаврову представился случай побывать в гендерно-нейтральном туалете в Европе. Этот туалет так напугала российского дипломата, что он решил вылить душу журналистам.

У Лаврова – травма на всю жизнь

Сначала в эфире российского телевидения министр решил подумать о гендерах и сколько их вообще есть в мире. После того, Лавров решился поделиться своей травмой, пишет 24 канал

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Трагический для психики россиянина момент произошел в прошлом году в Швеции. Лавров приехал на заседание ОБСЕ. Когда он спросил, где расположен туалет, ему рукой показали на одну дверь. Там, дескать, не было деления на мужской и женский. Это настолько шокировало россиянина, что он до сих пор не может прийти в себя.

Вы не представляете, насколько это не по-человечески. Просто не по-человечески,

– сказал Лавров.

Кислица уже отреагировал

На высказывания российского министра отреагировал постоянный представитель Украины в ОО Сергей Кислица. Он отметил, что согласно официальным данным, каждый 10 гражданин России не имеет туалета дома, а каждый 4 – не имеет канализации. Может, именно поэтому Лавров и сказал, что это "не по-человечески".

Тем временем в Новосибирске хвалятся ремонтом деревянного туалета

Цивилизованные туалеты – это совсем не то, чего хочет "русская душа". Россиянам гораздо больше нравится деревянные туалеты посреди улицы, где нет даже рукомойника. Такое утверждение подтвердила депутат из Новосибирска.

На днях Светлана Каверзина решила гордо похвастаться переж целым твиттером тем, что на остановке общественного транспорта в Новосибирске наконец-то отремонтировали деревянный туалет. Раньше, мол, там не было двери, так что водителям "поддувало". Но все изменилось – теперь дверь есть. Это, по словам Каверзиной, настоящая забота о людях.