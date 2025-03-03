Лавров назвал Зеленского "предателем еврейского народа": в МИД отреагировали на циничное заявление

Российский министр Сергей Лавров сделал циничное заявление, назвав президента Украины Владимира Зеленского "предателем еврейского народа" и "чистым нацистом". В МИД Украины резко отреагировали на лживые заявления оккупантов и обратились к Израилю.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого в сети Х.

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Лавров сделал антисемитское заявление

Глава российского МИД Сергей Лавров сделал антисемитское заявление, назвав Владимира Зеленского "чистым нацистом и предателем еврейского народа". В МИД Украины отметили, что такие заявления являются антисемитскими.

Георгий Тихий отметил, что заявления Лаврова также являются безумными. Поэтому, в МИД Украины призывают Израиль отреагировать на слова российской стороны.

Мы призываем Израиль и еврейские организации во всем мире осудить неоднократную и возмутительную ложь Лаврова,

– заявил Тихий.

Представитель МИД Украины также напомнил, что в 2022 году Лавров делал другие антисемитские заявления. В частности, российский министр утверждал, что "у Гитлера была еврейская кровь", а самих евреев назвал самыми яростными антисемитами. Таким образом Лавров в мае 2022 года пытался оправдать полномасштабную войну и требование "денацификации" Украины, которая имеет президента-еврея.

Тогда заявления Лаврова резко восприняли в Израиле. Российского министра призвали немедленно извиниться за свои заявления. Впрочем, российский министр после того выдал новую порцию бреда. Лавров начал говорить, что правительство Израиля якобы поддерживает мифических "украинских неонацистов".