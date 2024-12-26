Очень серьезное заявление: что означают слова Лаврова о переговорах с Украиной

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ждет "конкретных предложений" и не отказывается от переговоров с Киевом. Слова кремлевского дипломата важны для нас с точки зрения понимания позиций страны-агрессора.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Алексей Кошель, отметив, что на протяжении последних лет Россия не меняла своих условий по окончанию войны. Ключевые позиции были неизменными до сих пор.

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С чем связано заявление Лаврова

Теперь мы видим, что появилась достаточно четкая позиция о необходимости, как сказал Лавров, "деэскалации в Европе". Он выразил большую обеспокоенность тем, что "Европа легла под НАТО". Эта странная российская риторика, связана со страхом усиления обороноспособности европейских стран.

Это очень серьезное заявление, которое означает, что позиция Соединенных Штатов и наших европейских партнеров доходит до России, ее начинают понимать,

– сказал Алексей Кошель.

Говорится о ряде заявлений и публикаций в мировых медиа о том, что одним из требований команды Дональда Трампа является увеличение расходов на оборону стран НАТО на европейском континенте. Предполагается увеличение более чем в 2 раза – до 5% ВВП.

Это серьезно, потому что Россия шантажирует мир и заявляет, что готова к долгой войне. Теперь страна-агрессор получила ответ. Есть заявление еврокомиссара о том, что расходы на оборону нужно увеличить в 10 раз, заявление министра обороны Германии, который сказал, что НАТО должно готовиться к войне с Россией. Более того, в 2025 году должно удвоиться производство снарядов.

Позиция была достаточно четкая – если Россия готова воевать долго, то мир также будет готовиться. Анализируя заявление Лаврова, мы понимаем, что в Кремле эту позицию услышали, а к языку силы там прислушиваются,

– подчеркнул политолог.

Поэтому ключевое из того, что сказал Лавров – это беспокойство тем, что НАТО вооружится, а Европа выполнит все указания. Такую позицию в России услышали и это должно подтолкнуть Кремль к перемирию.

К слову, Сергей Лавров также сказал, что Россия готова к консультациям с новым президентом США Дональдом Трампом. Если переговоры о мире будут "по существу", то на них страна-агрессор тоже согласится.