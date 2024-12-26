Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олексій Кошель, зауваживши, що упродовж останніх років Росія не змінювала своїх умов щодо закінчення війни. Ключові позиції були незмінними до цього часу.

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З чим пов'язана заява Лаврова

Тепер ми бачимо, що з'явилась достатньо чітка позиція щодо необхідності, як сказав Лавров, "деескалації в Європі". Він висловив велике занепокоєння тим, що "Європа лягла під НАТО". Ця дивна російська риторика, пов'язана зі страхом посилення обороноздатності європейських країн.

Це дуже серйозна заява, яка означає, що позиція Сполучених Штатів і наших європейських партнерів доходить до Росії, її починають розуміти,

– сказав Олексій Кошель.

Мовиться про низку заяв та публікацій у світових медіа про те, що однією з вимог команди Дональда Трампа є збільшення витрат на оборону країн НАТО на європейському континенті. Передбачається збільшення у понад 2 рази – до 5% ВВП.

Це серйозно, бо Росія шантажує світ і заявляє, що готова до довгої війни. Тепер країна-агресорка отримала відповідь. Є заява єврокомісара про те, що витрати на оборону потрібно збільшити в 10 разів, заява міністра оборони Німеччини, який сказав, що НАТО повинно готуватись до війни з Росією. Ба більше, у 2025 році має подвоїтися виробництво снарядів.

Позиція була достатньо чітка – якщо Росія готова воювати довго, то світ також готуватиметься. Аналізуючи заяву Лаврова, ми розуміємо, що в Кремлі цю позицію почули, а до мови сили там дослуховуються,

– наголосив політолог.

Тому ключове з того, що сказав Лавров – це занепокоєння тим, що НАТО озброїться, а Європа виконає всі вказівки. Таку позицію у Росії почули й це має підштовхнути Кремль до перемир'я.

До слова, Сергєй Лавров також сказав, що Росія готова до консультацій з новим президентом США Дональдом Трампом. Якщо переговори щодо миру будуть "по суті", то на них країна-агресорка теж погодиться.