Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Водночас, за його словами, перемир'я зараз стало б "шляхом у нікуди", натомість потрібні остаточні юридичні домовленості,

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Що Лавров сказав про переговори

Сєргєй Лавров заявив, що Росію не може влаштувати "порожня розмова" щодо так званого українського врегулювання.

Ми готові завжди до консультацій, готові ще раз – якщо хтось не розуміє нашу багаторазово і гранично ясно викладену позицію – підтверджувати: відкриті до будь-яких переговорів, якщо переговори будуть по суті, про першопричини й принципи, про які сказав президент Путін у червні цього року,

– сказав глава російського МЗС.

Він додав, що Росія нібито не висуває попередніх умов щодо переговорів, а йдеться про "вимоги виконати домовленості, які вже були".

Лавров також прокоментував заяви спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога, який сказав, що Мінські домовленості були проваленою спробою врегулювання. За словами росіянина, це свідчить про те, що Келлогу "ще належить зануритися в українське досьє глибше".

До слова, раніше Дональд Трамп вкотре заявив, що завершить війну в Україні. Ба більше, він обіцяє зупинити хаос на Близькому Сході та не допустити початку Третьої світової.